PuntoInsieme e Punto di accesso al sociale: gli sportelli cambiano il giorno di apertura

Santa Fiora (Grosseto). Lo sportello PuntoInsieme e il Punto di accesso al sociale di Santa Fiora modificano il proprio orario di apertura al pubblico. Dalla terza settimana di febbraio, infatti, gli operatori saranno a disposizione dei cittadini ogni mercoledì e non più il giovedì.

Gli orari

Da mercoledì 14 febbraio, quindi, le persone interessate a rivolgersi al Punto di accesso al sociale o avere informazioni sui servizi dedicati alla non autosufficienza potranno recarsi, dalle 9.30 alle 12.30, allo sportello che si trova nella sede del Distretto sociosanitario di piazza Balducci a Santa Fiora (tel. 0564.483063).

Il Punto di accesso al sociale è lo sportello di prima accoglienza e ascolto dove si possono ricevere informazioni sull’insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, mentre lo sportello PuntoInsieme è il servizio pensato dalla Regione Toscana per le persone anziane non autosufficienti e per i loro famigliari. Rappresenta la porta di ingresso ai servizi e alle prestazioni per coloro che non possono più provvedere in maniera autonoma alle necessità quotidiane.