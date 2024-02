“Prendersi a cuore”: torna il ciclo di incontri dedicato a genitori e bambini da 0 a 18 mesi

Grosseto. A Festambiente torna “Prendersi a cuore”, il progetto promosso dall’associazione “Prima educare”, organizzato in collaborazione con Legambiente e il consultorio “La famiglia” e rivolto a genitori e bambini da 0 a 18 mesi.

Un percorso che ha preso il largo da qualche settimana e che trova casa nella casa ecologica del festival nazionale dell’associazione ambientalista situata in località Enaoli a Rispescia.

Mercoledì 14 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 circa, educatori ed educatrici qualificati e professionisti nell’ambito di esperienze incentrate sul benessere psicofisico, sul contatto genitori-figli e sulla conoscenza delle fasi evolutive del bambino e dei suoi bisogni, animeranno un nuovo appuntamento all’insegna del confronto e dell’esperienza diretta. Un’importante occasione di riflessione e aiuto concreto a stretto contatto con la natura aperto a tutte e tutti. Per partecipare il contributo è libero, serve però sottoscrivere la quota associativa annuale – obbligatoria per poter partecipare – di 10 euro.

“I primi incontri che hanno avuto luogo nella casa ecologica di Festambiente – fanno sapere le educatrici e gli educatori di ‘Prima educare’ – sono stati partecipati, intensi e hanno dimostrato che insieme è possibile davvero prendersi cura l’uno dell’altro. Il nostro è uno spazio caldo e accogliente, in uno scenario davvero unico e speciale. Anche il prossimo 14 febbraio torneremo a dare vita a un confronto basato sul reciproco ascolto, tra passeggiate nella natura ed esperienze di contatto. La cura della relazione, quella con i figli, con se stessi e con chi e cosa abbiamo intorno deve essere il cardine di ogni azione. A questo scopo, invitiamo chi vorrà a unirsi a noi per immergersi in un’esperienza unica nel suo genere in Maremma.”

Oltre quello del 14 febbraio, “Prendersi a cuore” ha già messo in agenda un appuntamento a fine mese. Il 28 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, circa sarà ospite la pediatra Maria Carla Martinuzzi. In calendario incontri fino al mese di settembre.

Tutte le informazioni su date e modalità di partecipazione su www.festambiente.it/prendersiacuore.