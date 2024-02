Continua il trasferimento degli ambulatori: possibili riduzioni delle attività della Asl

Grosseto. Si avvicina alla conclusione il trasferimento delle attività di via Don Minzoni nel nuovo stabile Asl in via Roma, a Grosseto.

Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, sarà la volta degli ambulatori oculistici e dell’ufficio anagrafe stranieri, che riprenderanno l’attività lunedì 12 febbraio.

Gli ambulatori di Dermatologia, Neurologia e Ortopedia, ultimi rimasti, saranno trasferiti lunedì 12 febbraio e torneranno operativi il giorno successivo, martedì 13 febbraio.

Per ridurre i possibili disagi ai pazienti, gli spostamenti, previsti dalla riorganizzazione della sanità territoriale, in corso in tutta la Asl Toscana sud est, stanno procedendo gradualmente.