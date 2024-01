Radiologia, una nuova direttrice per gli ospedali delle Colline dell’Albegna: ecco chi è

Grosseto. La nuova direttrice della Radiologia delle Colline dell’Albegna è la dottoressa Margherita Trinci. Nominata ieri dal direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, prenderà servizio dal prossimo primo marzo.

“Nel dare il benvenuto e augurare buon lavoro alla dottoressa Trinci, intendo sottolineare come la sua nomina tenga fede all’impegno preso dall’Azienda in merito a questo servizio e confermi la volontà di valorizzare, anche attraverso investimenti di personale, gli ospedali di prossimità – commenta il direttore generale D’Urso -. Avere la dottoressa Trinci, professionista altamente qualificata e di lunga esperienza, a capo della Radiologia, è ragione di orgoglio per noi, ma soprattutto è garanzia di risposte di salute appropriate alle esigenze dei cittadini”.

Margherita Trinci

La dottoressa Trinci proviene dall’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma, ha svolto la specializzazione in Radiodiagnostica e Scienza delle immagini nella stessa Facoltà. Ha all’attivo un diploma di Formazione manageriale per dirigenti di Aziende sanitarie (Das) della Luiss e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia in Diagnostica per immagini, Medicina nucleare, Radioterapia. Attualmente ricopre il ruolo di presidente della sezione di Studio di Radiologia pediatrica della Società italiana di Radiologia medica e interventistica (Sirm) e la sua lunga esperienza lavorativa in un importante dipartimento di emergenza-urgenza di II livello le conferisce una esperienza altamente qualificata nella Radiologia di emergenza.

“Sono felice di assumere l’incarico di direttore della struttura complessa di Radiologia di Orbetello e Pitigliano – dichiara la dottoressa Trinci – Accolgo con entusiasmo questa importante opportunità che mi dá modo di operare nel sistema sanitario della Regione Toscana, da sempre un modello gestionale e professionale per gli operatori sanitari del servizio pubblico. Metterò tutto il mio impegno nella valorizzazione del settore diagnostico negli ospedali dell’Albegna, così importante all’interno del percorso di cura integrato e multidisciplinare. Ringrazio il direttore generale d’Urso per la fiducia accordatami, ricoprire questo incarico alla Asl Toscana sud est è per me una grande appagamento”.

“Esprimo soddisfazione per la nomina della dottoressa Trinci, alla quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro – afferma il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, presidente della Conferenza zonale dei sindaci –. Alla luce delle criticità legate al servizio, siamo certi che la dottoressa, grazie alla sua conclamata professionalità, saprà dare nuovo impulso alla Radiologia”.