Cardiologia e Otorinolaringoiatria, gli ambulatori si trasferiscono: ecco dove

Grosseto. A far data dal 5 febbraio gli ambulatori di Cardiologia e Otorinolaringoiatria si sposteranno dal distretto di via Don Minzoni alla nuova sede Asl di via Roma 35, a Grosseto (nei locali della ex banca).

Dopo il Cup e il centro prelievi, è la volta di queste due specialistiche, sempre nell’ambito della riorganizzazione territoriale in corso in tutta la Asl Toscana sud est. I pazienti che dovranno eseguire le visite saranno comunque informati anche al momento della prenotazione.

Come dichiarato, il trasferimento del complesso delle attività di via Don Minzoni avverrà gradualmente, al fine di recare meno disagio possibile ai pazienti.