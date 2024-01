Nuova sede per i prelievi del sangue e Cup: ecco dove saranno trasferiti i servizi

Grosseto. Da lunedì 29 gennaio il servizio di accettazione analisi e quello di prelievo ematico saranno attivi nella nuova sede temporanea del Distretto socio sanitario in via Roma 35 a Grosseto.

Una decisione annunciata da tempo dall’Azienda sanitaria, per consentire i lavori previsti dal Pnrr nella sede di via Don Minzoni, continuando a garantire la presenza dei servizi in punti strategici e centrali della città, facilmente raggiungibili a piedi e con i mezzi pubblici.

Proprio per garantire il trasferimento dei servizi, da giovedì 25 gennaio a sabato 27 gennaio l’attività svolta in via Don Minzoni sarà sospesa, ma rimarranno comunque attivi il servizio di prelievo ematico all’ospedale Misericordia e il Cup dell’ospedale Misericordia e di via Cimabue, a Villa Pizzetti.

“Questo trasferimento – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un passo avanti strategico per migliorare l’accessibilità, mantenendo al contempo la continuità dei servizi durante i lavori del Pnrr nella sede di via Don Minzoni. Tutto, ci è stato assicurato, è stato previsto nell’ottica di poter fornire un servizio di qualità in luoghi centrali e facilmente raggiungibili dai cittadini”.

“Abbiamo lavorato – dichiara Tania Barbi, direttrice di Distretto e di Coeso Società della Salute – per sospendere per il minor numero di giorni possibili l’attività e per concentrare il trasloco di macchinari e arredi in tre giorni, in modo da essere pronti ad accogliere i cittadini fin dalla mattina di lunedì 29 gennaio. Questo per recare meno disturbo possibile ai nostri utenti, che spesso decidono di eseguire prestazioni ed effettuare prenotazioni e pratiche al Cup della sede più vicina al centro cittadino. Nel mese di febbraio si trasferiranno nei nuovi locali anche alcune prestazioni specialistiche e, anche in questo caso, lavoreremo per ridurre al minimo il disagio per l’utenza e per comunicare tempestivamente le date dell’attivazione dei nuovi servizi nella sede di via Roma”.