Ludopatia: se ne parla in un incontro di Auser, Asl e Comune

Magliano in Toscana (Grosseto). Si terrà venerdì 26 gennaio alle 16.30, nella palestra comunale di Magliano in Toscana, un incontro tra operatori del Serd delle Colline dell’Albegna e i soci dell’Auser locale, sul tema della ludopatia.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato al sociale del Comune di Magliano in Toscana insieme alla neo presidente dell’Auser locale, recentemente costituitosi, per affrontare un argomento che resta un tabù nell’opinione pubblica, perché i meccanismi della dipendenza nel gioco non sono conosciuti.

L’incontro

L’obiettivo è quello di inquadrare gli aspetti che fanno distinguere il semplice gioco che una persona si può concedere una volta ogni tanto dalla malattia da gioco, in particolar modo quello legato alle macchinette, alle slot machine o alle videolottery in qualsiasi sua forma.

A relazionare sul tema ci saranno Vinicio Nardelli, psicoterapeuta del Ser.D delle Colline dell’albegna, lo psichiatra Filippo Margherini, Sonia Cerulli ed Emanuela Amato, rispettivamente educatrice e assistente sociale del Ser.D.

Si parlerà, tra le altre cose, di presa in carico di adulti, minori e famiglie, nonché delle problematiche sociali e finanziarie che la ludopatia comporta.