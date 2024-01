I laboratori di analisi degli ospedali maremmani sono di qualità: ottenuta la certificazione

Grosseto. Importante risultato a garanzia dei cittadini della provincia di Grosseto per i laboratori di analisi degli ospedali di Grosseto, Massa Marittima e Castel del Piano, che hanno ottenuto la certificazione ISO 9001:2015.

Nello scorso dicembre i servizi sono stati infatti sottoposti alla visita ispettiva da parte dell’ente certificatore Kiwa, leader nel settore di testing, ispezioni e certificazioni.

“Le strutture della Medicina di laboratorio della provincia di Grosseto, anche per il 2023, hanno onorato l’impegno del mantenimento della certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2015, superando brillantemente il relativo audit – spiega Gian Piero Caldarelli, direttore del laboratorio di analisi chimico-cliniche della zona grossetana -. L’adesione allo standard certificativo è sinonimo di qualità dei processi e delle prestazioni di Medicina di laboratorio e dimostrazione di un sistema che opera perseguendo finalità di efficienza, efficacia e sicurezza, fornendo garanzie importanti nell’articolazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, sia nell’erogazione delle prestazioni ai pazienti ricoverati che a quelli ambulatoriali, con forte orientamento alle esigenze dell’utenza. Un riconoscimento tale è soddisfazione per tutti gli operatori che ci lavorano, ma soprattutto è conferma di garanzia per i cittadini”.