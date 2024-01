Ospedale Misericordia: i ringraziamenti di un lettore al personale del Pronto Soccorso

Grosseto. “Mi chiamo Marcello Verni, ho 68 anni e vivo a Grosseto. Ieri sera ho avuto bisogno dell’intervento del Pronto Soccorso dell’ospedale della Misericordia in quanto mi sono procurato una ferita molto profonda fra i diti indice e medio della mano destra”.

Inizia cosi un’e-mail che un lettore ha inviato alla nostra redazione.

“Sono arrivato al Pronto Soccorso, come sempre pieno all’inverosimile, ho subito pensato che avrei fatto molto tardi e, invece, la professionalità di chi mi ha aperto la scheda e fatto la prima medicazione e la bravura, la dedizione al lavoro e l ‘umanità dell’infermiere Francesco Ronchese che, con molta accuratezza mi ha suturato la ferita in modo perfetto, hanno fatto si che venissi dimesso in poco tempo, contento e senza sentire alcun dolore – termina la lettera -. Mi ha fatto pure l’antitetanica, che purtroppo mi era scaduta. Grazie Francesco, grazie di cuore e continua così”.