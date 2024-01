Il punto nascita del Misericordia apre le porte alle future mamme: al via gli open day

Grosseto. Un viaggio fisico e virtuale attraverso foto, immagini e racconti e un team di professionisti per presentare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Un’iniziativa prevista ogni terzo giovedì del mese, di cui oggi è stato il primo incontro del nuovo anno, dedicata alle future mamme, seguite dal servizio grossetano.

“Con questo progetto vogliamo avvicinare le donne in gravidanza all’ambiente in cui nasceranno i loro figli, attraverso la trasmissione di informazioni e contenuti riguardanti la gravidanza e tutti i servizi collegati fino al parto e oltre – spiega la responsabile ostetrica del Percorso nascita, Serena Pepi -. Pienamente consapevoli della delicatezza, anche emotiva, del momento e dell’importanza per le mamme di sentirsi accolte e rassicurate in quei giorni speciali, pre e post parto, riteniamo che possa essere un modo utile, soprattutto alla prima gravidanza, per familiarizzare con il percorso nascita e con i professionisti che saranno a loro completa disposizione”.

“Un servizio ulteriore che offriamo alle nostre pazienti per una presa in carico sempre più orientata all’umanizzazione come aspetto integrante del percorso clinico-assistenziale”, dichiara Filippo Francalanci, direttore di Ostetricia e Ginecologia.

A ogni appuntamento saranno presenti le ostetriche, un ginecologo, un neonatologo e da questo anno anche un pediatra di libera scelta, pronti a dare risposte e informazioni.

“Anche in questa occasione torna evidente l’importanza della costante collaborazione ospedale-territorio grazie al supporto datoci dai pediatri di libera scelta che ringrazio per la consueta disponibilità”, commenta la dottoressa Susanna Falorni, direttrice di Pediatria e Neonatologia.

Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi allo 0564.485133, oppure mandare una mail a serena.pepi@uslsudest.toscana.it.