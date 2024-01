“For my baby”: tornano i buoni acquisto per i prodotti della prima infanzia in farmacia

Follonica (Grosseto). Con il nuovo anno torna il bonus fino a 400 euro di “For my Baby“, pensato dal Comune di Follonica per le bambine e i bambini nati o adottati nel corso del 2023 e residenti a Follonica.

Si tratta di un contributo straordinario, sotto forma di buoni acquisto spendibili nelle farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica. Il progetto è finanziato con gli utili delle farmacie comunali. Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it, nella sezione “Servizi socio educativi”, e distribuito in formato cartaceo negli uffici socio-educativi (via Roma 47) dal lunedì al venerdì chiamando il numero 0566.59014 dalle 8 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Le domande

Le domande di ammissione al contributo potranno essere presentate, entro il 31 marzo, a mano all’ufficio protocollo del Comune di Follonica (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30) chiamando i numeri 0566.59261 e 0566.59284, oppure inviate a mezzo raccomandata, oppure inviate tramite Pec, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it.

«Il progetto è stato finanziato con gli utili delle farmacie comunali, grazie ai quali la città può beneficiare di un ritorno, in questo caso economico, destinato a fasce di popolazione specifiche – commenta il vicesindaco Andrea Pecorini – “For my Baby” è un contributo straordinario, sotto forma di buono acquisto, rivolto a quelle famiglie con bambine o bambini nati o adottati nel 2023 e spendibile nelle farmacie e parafarmacie della città. Ogni guadagno dell’azienda rappresenta un guadagno in termini di welfare per la città, un aumento degli utili che si traduce, quindi, in benefici per tutta la popolazione».

Le farmacie e le parafarmacie convenzionate

Farmacia comunale: via Litoranea n. 89

Farmacia comunale 2 : via Cassarello

Farmacia S.Antonio : via Colombo n.39

Farmacia Salus: via della Repubblica n.67

Farmacia Dr Max Italia Srl: via Bicocchi n.55/B

Farmacia Moccia Srl: via F. Petrarca n. 1

Parafarmacia S. Caterina: via Ugo Bassi n.13.