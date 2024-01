216 kit per la colonscopia virtuale: donazione di Insieme in Rosa all’ospedale

Orbetello (Grosseto). Consegnati questa mattina, all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, 216 kit per la colonscopia virtuale da parte dell’associazione Insieme in Rosa, rappresentata da Donatella Guidi, e necessari per coprire il fabbisogno di un anno. Questa donazione riguarda anche l’Isola del Giglio, Pitigliano e Orbetello.

“Ringrazio a nome dell’ospedale di Orbetello Insieme in Rosa – dichiara Massimo Forti, direttore di presidio ospedaliero-. Con questa donazione, che si aggiunge a quella dello scorso anno, ci consente per l’intero 2024 di utilizzare questa tecnologia che va a implementare quelle già presenti”.