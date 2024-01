Sanità, il sindaco: “Bisogna rimodellare il settore nei piccoli comuni”

Scansano (Grosseto). “Se non cambia l’approccio, se non ci si rende conto che per i comuni delle aree interne la sanità, come tutti i servizi, va ripensata saremo condannati all’isolamento e allo spopolamento. E magari costretti a sperare nell’arrivo di Emergency come se fossimo zona di guerra o terremotata”: usa un tono amaro e il paradosso il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, per lanciare un vero e proprio Sos alle istituzioni regionali e provinciali.

L’occasione è data da un incontro-convegno che, a fianco dell’amministrazione comunale – con Ginesi anche il vicesindaco Matteo Ceriola – ha visto intervenire Andrea Bellardinelli, coordinatore del programma Italia di Emergency, Paolo Calafiore, presidente di Pediatria per le emergenze onlus, e Luca Bertacca, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Tema: “Essere curati è un diritto di tutti”, come afferma la Costituzione italiana che – ha sottolineato Bellardinelli – ha ispirato un modello di sanità pubblica modello per tanti: “Eravamo i migliori al mondo, ma i dati ci dicono che quel sistema si sta sgretolando e a farne le spese sono le fasce più deboli e bisognose”.

“E così oggi – è stato Matteo Ceriola a snocciolare i dati – 3 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Impossibili i tempi della sanità pubblica, inarrivabili i costi di quella privata”.

Dati che hanno portato Emergency ad approntare un programma Italia, con ambulatori fissi e mobili, diciotto progetti attivi, da Porto Marghera a Palermo, passando per zone terremotate o spiagge di sbarchi. Bellardinelli e Calafiore hanno insistito sul fatto che il disegno del Pnrr, sulla carta perfetto, rischia di arenarsi per mancanza di personale e una burocrazia asfissiante. E tutti e due hanno sottolineato un dato: il volontariato è risorsa fondamentale, ma deve essere a fianco del pubblico, “un di più, non il motore trainante che invece è diventato in tante zone”.

Le aree interne aggiungono ai problemi condivisi con il territorio nazionale – tagli, mancanza di personale e burocrazia – quelli legali all’isolamento. “Siamo 4500 su 27mila ettari di territorio, in alcune zone non c’è internet, traballa anche la rete telefonica e le strade sono quel che sono. Se i servizi non arrivano qui, saremo sempre meno e più isolati”, ha sottolineato Ginesi.

Sarà per carattere, sarà per la vita di trincea, Luca Bertacca ha visto il bicchiere mezzo pieno: “Malgrado tutto, la Toscana è ancora regione virtuosa e Grosseto la provincia meno disastrata. Ma sì, la fuga dal pubblico e un territorio rurale portano il sistema a implodere. Ci vorranno anni per formare nuovi medici. Intanto non si spremono sempre gli stessi mal pagati e male utilizzati, carichi di adempimenti burocratici. La strada non può essere accentrare, bisogna portare la sanità fuori dall’ospedale mettendo assieme Asl e volontariato per darci obiettivi comuni. La programmazione fatta è molto bella sulla carta, ma se non ha gambe…”.

Un approccio condiviso da Tania Barbi, responsabile Società della Salute. Anche lei ha invitato ad un approccio diverso perché “è impensabile pretendere di risolvere con i vecchi criteri: case della salute, hub, infermieri di famiglia, assistenti sociali, ostetriche sono le figure su cui puntare come collegamento tra assistiti e medicina”.

Maria Bice Ginesi ha annuito, ma ha sorriso amaro: “Tutto vero, ma da qui sembra tutto molto, sempre più lontano. E’ essenziale che si riesca a far intervenire la politica a far sì che la logica della sanità non sia aziendale, ma sociale”.