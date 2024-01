Nuovo allestimento: chiuso il bar di Villa Pizzetti

Grosseto. La Asl Toscana Sud Est comunica che l’attività del bar di Villa Pizzetti, a Grosseto, sarà chiusa dal 22 al 29 gennaio. Il bar riaprirà regolarmente con il nuovo allestimento lunedì 29 gennaio.

La Asl informa che, nella stessa settimana, saranno eseguiti interventi puntuali sui bar nella zona piastra e nella nuova ala dell’ospedale Misericordia a Grosseto, a completamento delle precedenti lavorazioni e senza necessità di chiusura delle attività.

La Asl si scusa per l’eventuale disagio per il personale e per i cittadini.