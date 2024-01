Farmacia comunale, al via il trasloco: iniziano i lavori di riqualificazione dell’immobile

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Inizia sabato 13 gennaio il trasloco della farmacia comunale dalla sede di via Ansedonia, a Castiglione della Pescaia, in vista dell’avvio imminente dei lavori di messa in sicurezza e restiling dell’immobile.

È già stata emessa l’ordinanza del sindaco che prevede la chiusura della farmacia da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio per riaprire sabato 20 gennaio nella sede provvisoria di via Tirreno, al centro sociale.

In questi giorni di chiusura straordinaria il servizio farmaceutico alla cittadinanza sarà garantito dalla farmacia della dr.ssa Francesca Maria Falchetti in via Veneto.

«Finalmente – commenta con soddisfazione l’assessore al welfare Sandra Mucciarini – partono i lavori di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione della farmacia comunale, che entro la prossima stagione estiva sarà fruibile nella sua nuova veste. Anche durante questo periodo di passaggio riusciremo comunque a garantire il servizio agli utenti nella sede provvisoria al centro sociale. Un lavoro che un servizio pubblico così importante necessitava da tempo e che finalmente vede la sua realizzazione».

«Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare avanti questo progetto così importante non solo per la rilevanza dell’edificio, ma anche per la zona al di là di Ponte Giorgini – aggiunge il sindaco Elena Nappi –. Nella riqualificazione della farmacia comunale avremo anche l’opportunità di rendere lo stabile accessibile a tutti con l’abbattimento delle barriere architettoniche, grazie ad un ascensore che permetterà di accedere ai piani superiori, dove saranno collocati ambulatori e studi medici specialistici; inoltre la nuova farmacia avrà un’informatizzazione dei servizi che saranno più veloci ed agevoli per tutti e ci sarà un reparto estetico aggiornato».