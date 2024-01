La prima donazione di sangue è di Fausto Turbanti: “Invito tutto il Consiglio comunale a farlo”

Grosseto. Prima donazione dell’anno per il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, che il 2 gennaio, in primissima mattina, si è recato al centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia per compiere questo gesto, così importante e altruistico, nel momento più difficile dell’anno, ovvero al termine delle feste natalizie.

“Ringraziamo per la disponibilità il presidente Fausto Turbanti – commentano il presidente di Avis provinciale, Carlo Sestini, e quello comunale di Grosseto, Erminio Ercolani -, in un momento in cui storicamente vi è un vistoso calo delle donazioni di sangue e plasma, condizionato dall’impennata pre e post natalizia e dal momento festivo, più vocato ai piaceri della tavola e ad atteggiamenti piuttosto sedentari. Ma ci si ammala e si ha bisogno di sangue e plasma pure a Natale. Pertanto abbiamo apprezzato il gesto di Turbanti, come quello di tutti i nostri donatori, anche per ciò che ne può scaturire”.

Infatti, la seconda carica del Comune di Grosseto ha sollecitato il proprio Consiglio comunale, e quelli delle altre amministrazioni, a partecipare a una mattinata di donazione, all’ospedale Misericordia, o negli altri centri, da organizzare entro la fine del mese di gennaio.

“Mi pare giusto che chi gode di buona salute – aggiunge Turbanti, appena alzato dalla poltrona in sala prelievi – effettui un gesto così semplice, ma al tempo stesso fondamentale per tutta la collettività. Noi amministratori, a prescindere dalle appartenenze politiche, dobbiamo essere promotori di solidarietà e buon esempio civico. Perciò conto di avere una cospicua adesione tra i consiglieri”.

Sestini ed Ercolani, nel ringraziare il personale dei centri per il servizio prestato ai donatori, lanciano un appello. “Auspichiamo che l’esempio del presidente Turbanti – concludono – spinga molte persone ad avvicinarsi alla donazione, perché di sangue, e soprattuto di plasma, c’è sempre un grande bisogno, soprattuto in questi momenti in cui imperversano varie forme influenzali.”