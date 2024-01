Inaugurato il nuovo bar al Misericordia: è il terzo locale a servizio della comunità ospedaliera

Grosseto. Un nuovo punto di ristoro all’ospedale Misericordia di Grosseto.

E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza della direttrice amministrativa della Asl Toscana sud est, Antonella Valeri, del direttore della rete ospedaliera, Massimo Forti, del direttore generale di Sirio spa, Enrico Feliciani, e di molti altri professionisti della Asl, il nuovo bar da qualche giorno operativo nella nuova ala dell’ospedale, precisamente nell’area di fronte all’auditorium.

Il nuovo bar

Il nuovo bar va ad aggiungersi a quello storico, all’ingresso del piano piastra, e a quello al piano -1, sempre gestiti dalla ditta Sirio, a disposizione di pazienti, familiari, operatori e visitatori, e nello specifico pensato per venire incontro alle esigenze di quegli utenti che usufruiscono per diverse ragioni dei servizi del nuovo padiglione. Chi avrà bisogno, per esempio, di uno snack o di qualcosa di più consistente per il pranzo potrà avvalersi del nuovo bar senza doversi recare nella parte originaria del Misericordia. Inoltre, è stato valorizzato anche lo spazio eterno, a cui si accedere direttamente dal bar, allestendolo con tavolini, sedie e ombrelloni per rendere ancora più piacevole la sosta, soprattutto nella bella stagione.

In occasione dell’inaugurazione, si è fatto riferimento anche alla riqualificazione totale del bar al piano piastra, appena conclusa, e di quella in corso nell’altro punto ristoro. Un intervento di riorganizzazione è previsto anche per il bar della sede di Villa Pizzetti, previsto tra circa due settimane.

“Il nuovo bar rappresenta un valore aggiunto al concetto di accoglienza e benessere che contraddistingue i servizi ospedalieri. Poter trovare ristoro aiuta i pazienti e tutti gli stakeholder a vivere con ancora maggiore comfort l’ambiente di cura – dichiara la direttrice Valeri -. Ringrazio la ditta Sirio e il suo direttore generale Feliciani per la proficua collaborazione instaurata con la Asl nell’interesse condiviso per la comunità ospedaliera, oltre al personale dell’ufficio tecnico, della direzione di presidio e dell’Area programmazione e acquisti”.

“Siamo molto felici della riaggiudicazione della concessione del servizio bar all’ospedale di Grosseto. Pensiamo di aver perfezionato l’offerta e il comfort dei punti vendita, con l’obiettivo di migliorare il momento di pausa dei clienti. Presto vi saranno alcune novità, come il nuovo logo di Sirio, e nuovi strumenti per l’accesso al consumo, come kiosk per il self order e app” – spiega il direttore generale di Sirio.