Sportello al pubblico della Prevenzione: da oggi si accede dal retro della sede al Pizzetti

Grosseto. La Asl Toscana sud est informa che da oggi, mercoledì 20 dicembre, lo sportello al pubblico del Dipartimento della Prevenzione nella sede di Villa Pizzetti, in via Cimabue a Grosseto, sarà temporaneamente trasferito vicino all’ambulatorio veterinario, con accesso dal lato posteriore dello stabile (lato via Mantegna).

La Asl ricorda che, come di consueto, il mercoledì lo sportello effettua solo attività di veterinaria, pertanto l’accesso è riservato esclusivamente agli utenti che devono rivolgersi a questo servizio.

L’orario dello sportello rimane invariato: