“I lunedì della salute”, Spi Cgil: “Successo per il ciclo di incontri, sarà riproposto nel 2024”

Follonica (Grosseto). Si è concluso lunedì scorso, con la partecipazione di 70 persone, il ciclo degli incontri “I lunedì della salute” organizzati dallo Spi Cgil e dalla Lega Spi di Follonica nella Sala Tirreno. Ai cinque lunedì, da ottobre a dicembre, hanno partecipato medici ospedalieri e di medicina generale che hanno illustrato le principali patologie d’interesse per gli anziani, spiegando come prevenirle e contrastarle.

“L’iniziativa ha riscosso un discreto successo, con poco più di 300 persone che hanno preso parte ai diversi appuntamenti – si legge in una nota dello Spi Cgil –. Incontri che sono stati introdotti dai dirigenti dello Spi Cgil provinciale e della Lega di Follonica, illustrando di volta in volta ai partecipanti la situazione generale della sanità nella nostra regione, l’organizzazione dei servizi sul territorio e i motivi della raccolta di firme a sostegno della proposta di legge del Consiglio regionale della Toscana per il finanziamento del servizio sanitario nazionale con una quota del 7,5 del Pil”.

“L’attenzione e la partecipazione che abbiamo riscontrato – conclude lo Spi Cgil – sono il segno tangibile che certi argomenti interessano davvero le persone, in particolare gli anziani. La competenza e la facilità di interlocuzione dimostrata dai medici intervenuti, che ringraziamo, inoltre, hanno facilitato la trasmissione di informazioni e la partecipazione. Il successo di questo primo ciclo di conferenze ci ha spinto a programmarne un altro per il 2024 basato sulla prevenzione primaria e l’importanza degli stili di vita”.