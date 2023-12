Sanità, il sindaco: “Bene proroga graduatorie Oss, assunzioni vadano a buon fine”

Grosseto. “La proroga delle graduatorie concorsuali degli Oss deve segnare l’inizio di un percorso virtuoso. Sì, perché per essere pienamente soddisfatti occorre che la graduatoria scorra. E riguardo questo punto, come massima autorità cittadina in ambito sanitario, mi impegno fin da subito a portare avanti un puntuale controllo delle operazioni e a sollecitare la dirigenza Asl affinché le assunzioni vadano a buon fine: è importante rendere merito a chi ha superato un esame.

Ed è fondamentale chiudere con la fase di perenne emergenza cui la sanità pubblica toscana è sottoposta grazie a una politica a dir poco inefficiente. Chi si è impegnato studiando e ha speso risorse per preparasi al meglio ai concorsi ha il diritto di accedere all’esercizio della professione: la burocrazia non può e non deve far piombare tutto, ancora una volta, nel pantano. Inoltre, auspico che tale iniziativa coinvolga anche le altre categorie”.

Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.