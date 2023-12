Sanità: i ringraziamenti di un paziente al personale dell’ospedale

Grosseto. “Nei giorni scorsi sono stato operato di cataratta dall’equipe medica del reparto di oculistica dell’ospedale di Grosseto. L’operazione è stata eseguita presso la sala operatoria dell’ospedale di Orbetello”.

Inizia così l’e-mail che un nostro lettore, Mauro Rossi, di Braccagni, ha inviato alla nostra redazione per ringraziare la Ausl Toscana sud est a seguito di un’operazione alla cataratta.

“Vorrei ringraziare l’equipe che mi ha operato e nel complesso l’intera organizzazione della Usl Toscana sud est. Ho trovato infatti persone professionalmente competenti, un percorso di presa in carico puntuale ed efficiente, personale disponibile ed educato – continua la lettera -. Della sanità pubblica ci si accorge solo quando se ne ha bisogno, e troppo spesso se ne parla male in modo superficiale. Lo dico sia da cittadino che ha avuto bisogno del servizio sanitario nazionale, sia da rappresentante politico e segretario di circolo del Partito democratico. La sanità pubblica universalistica è un bene prezioso per tutti i cittadini, e dovremmo averne cura. Pretendendo da chiunque ci governi che sia messa in condizione di svolgere al meglio il proprio fondamentale compito”.

“Concludo questa mia breve nota ringraziando ancora tutto il personale della Usl Toscana sud est – termina la lettera -, con il quale sono venuto a contatto in questa occasione”.