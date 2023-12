Panettoni e spirometro portatile: donazione della Lega fibrosi cistica alla Pediatria

Grosseto. Tanti panettoni e uno spirometro portatile: questo il dono di Natale della Lega italiana fibrosi cistica (Lifc) – comitato di Grosseto all’area pediatrica del Misericordia.

La donazione è avvenuta questa mattina in reparto, dove Pasqualino Casaburi, referente del comitato grossetano della Lifc, e Ilaria Mazzi hanno consegnato alla direttrice della Pediatria e Neonatologia, Susanna Falorni, e al personale del reparto una decina di panettoni da distribuire anche ai piccoli pazienti degli ambulatori pediatrici e del pronto soccorso pediatrico e uno spirometro portatile di ultima generazione, del valore di circa 1200 euro.

“Un ringraziamento a nome mio e di tutta la Pediatria per il dolce pensiero che la Lifc di Grosseto ha avuto, in vista del Natale, nei confronti dei bambini e dei ragazzi che seguiamo e per aver contribuito all’intero acquisto dello spirometro, strumento indispensabile per una diagnosi accurata – dichiara Falorni -. Oltre alle caratteristiche tecniche avanzate, lo spirometro ha il vantaggio di essere portatile, il che significa che non saranno più i pazienti a spostarsi per effettuare la spirometria, ma potremmo portare lo strumento comodamente dove si trova il bambino, che sia il letto di degenza o l’ambulatorio”.

“Il nostro gesto viene dal cuore, abbiamo pensato al bene dei piccoli che devono curarsi in ospedale, soprattutto in questo periodo di festività – afferma Casaburi –. Ogni anno, sotto Natale, rafforziamo la campagna di sensibilizzazione alla donazione in favore delle persone affette da fibrosi cistica, con iniziative di divulgazione e informazione, dando anche la possibilità a chi desidera di contribuire fattivamente all’impegno della Lifc per i pazienti e i loro familiari; a tale proposito ricordo che mercoledì 13 dicembre saremo presenti all’ingresso del Misericordia per la raccolta fondi con la vendita di pandori e panettoni. Proseguiremo con le nostre attività solidali per garantire il nostro costante supporto e per consolidare la collaborazione forte che ormai da molti anni esiste tra la Lifc Grosseto e il reparto pediatrico del Misericordia”.

“Quella di oggi è una dimostrazione di grande altruismo per la quale ringrazio la Lega fibrosi cistica di Grosseto e colgo l’occasione per rendere merito ai professionisti dell’area pediatrica che ogni giorno con abnegazione si dedicano alla salute dei piccoli pazienti”, dichiara Michele Dentamaro, direttore dell’ospedale Misericordia.