“TestiamoCi”: screening gratuiti contro l’epatite C in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fa tappa a Castiglione della Pescaia “TestiamoCi“, il programma di screening per l’epatite C promosso da Regione Toscana e Azienda Usl Toscana Sud Est su iniziativa del Ministero della Salute.

«Questa amministrazione – dichiara il sindaco Elena Nappi – è sempre molto attenta alle iniziative che riguardano la salute della propria comunità, per questo abbiamo accolto con grande favore l’attività proposta dalla Misericordia di Buriano, mettendo a disposizione per la sua realizzazione la sala più capiente e centrale del nostro comune. L’epatite C di solito non produce particolari sintomi e molte persone non sanno di averla fino a quando non si manifesta un danno epatico. Oggi dall’Hcv si può guarire, ma dobbiamo sapere di esserne affetti prima che possa causare danni irreversibili al nostro fegato, ecco perché questi screening sono importantissimi».

Il progetto è riservato ai soggetti nati dal 1969 al 1989, pertanto tutte le persone dai 34 ai 54 anni avranno la possibilità di sottoporsi ad un controllo gratuito che consente di prevenire le complicanze della malattia che, se individuata nella fase asintomatica, può essere curata con una terapia efficace.

I volontari della Confraternita di Misericordia saranno a disposizione dei cittadini per effettuare il test “pungidito”, che consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-Hcv. Il campione verrà analizzato in tempo reale ed il risultato comunicato in pochi minuti.

«Abbiamo accolto – afferma Enrico Dini, commissario della Misericordia di Buriano – con grande interesse l’iniziativa della Regione Toscana per voler essere sempre più vicini alla popolazione e ci affianchiamo all’invito della nostra prima cittadina per l’importanza della prevenzione della malattia».

Tre le date individuate a Castiglione della Pescaia per lo screening gratuito: sabato 2 dicembre, sabato 9 dicembre e sabato 16 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00, nella sala del Consiglio in via Cesare Battisti.

Per maggiori informazioni: https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c