Sciopero nazionale della sanità: possibili disagi nelle attività della Asl

Grosseto. Possibili disagi per gli utenti dell’Azienda Usl Toscana sud est per l’intera giornata del 5 dicembre, a causa dello sciopero nazionale della sanità proclamato da Anaao Assomed e Cimo Fesmed, per il personale della dirigenza, e dal sindacato Nursing up, per il personale sanitario del comparto.

In relazione all’adesione, potrebbero verificarsi variazioni al normale svolgimento dei servizi al pubblico.

L’Azienda si scusa per eventuali disagi e ricorda che restano garantiti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza.