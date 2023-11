Caregiver familiari: se ne parla in un convegno di Commissione pari opportunità e “Oltre lo sguardo”

Orbetello Stress, salute e differenze di genere nei caregiver familiari, questo il tema del convegno “Prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri”, che si terrà lunedì 4 dicembre alle 9.30 nell’auditorium di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II, e organizzato dalla Commissione per le pari opportunità Comune di Orbetello in collaborazione con “Oltre lo sguardo” Aps.

«Obiettivo dell’incontro – chiariscono dall’organizzazione – è quello di accrescere nei caregiver familiari la consapevolezza dei possibili rischi per la salute associati all’elevato carico assistenziale e allo stress, con particolare attenzione al genere, mettendoli a conoscenza delle possibili strategie di autoaiuto. L’evento, inoltre, intende dare voce alle associazioni dei familiari e pazienti circa la necessità di sostegni diretti ai caregivern familiari, finalizzati a salvaguardarne la salute e informare dei risultati evidence-basedle istituzioni sociosanitarie, al fine di migliorare l’appropriatezza degli interventi di prevenzione tenendo conto delle differenze di genere, in linea con il Piano Nazionale per la prevenzione 2020-2025».

L’incontro, che vedrà la presenza di Serena Spinelli, assessore alle politiche sociali della Regione Toscana, e di Chiara Piccini, vicesindaco del Comune di Orbetello e presidente della Commissione per le pari opportunità, prevede gli interventi di Elena Ortona, direttore del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Iss, di Marina Petrini e Antonio D’Amore, membri del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Iss, di Roberta Caldesi, direttore della Zona Distretto Colline dell’Albegna della Asl Toscana Sud Est, e di Silvia Magi, assessore alla sanità del Comune di Orbetello, coordinati da Costanza Ghezzi.

Seguirà una tavola rotonda dove i caregiver, coordinati da Elena Improta, presidente dell’associazione Oltre Lo Sguardo, parleranno delle loro esperienze e delle loro difficoltà.