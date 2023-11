Oculistica e alimentazione: se ne parla in un convegno promosso da Cna Pensionati

Grosseto. Le correlazioni tra oculistica e alimentazione saranno al centro del convegno, organizzato dai Pensionati di Cna, in programma sabato 25 novembre, dalle 9.30, nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96.

Ospiti di questa iniziativa saranno i medici Maurizio Perrone e Antonio Perrone, che parleranno di “Cataratta, glaucoma e retinopatia diabetica”, e la dottoressa Cecilia Mignarri, che tratterà del tema “Dieta come salute, prevenzione e supporto alle patologie”.

“Ringraziamo i medici che si sono resi disponibili a partecipare a questo incontro – dichiara il presidente dei Pensionati Lidio Del Pasqua –; crediamo che momenti di approfondimento con esperti, su temi che incidono sulla salute delle persone, in particolare quelle anziane, siano fondamentali per vivere meglio, acquisire consapevolezza e mettere in atto comportamenti e stili di vita più appropriati”.

Questo incontro rientra nel fitto calendario di appuntamenti che i Pensionati organizzano ogni anno per i loro associati: presto, infatti, si terrà il pranzo di Natale e, in primavera, sono previste alcune visite guidate.

Per informazioni è possibile contattare la sede di Cna Pensionati di via Anco Marzio 7 a Grosseto, aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.30 (tel. 0564.471231).