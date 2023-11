Torna “Con il Cuore”: visite cardiologiche gratuite in piazza grazie al Lions

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Torna a Castiglione della Pescaia “Lions In Piazza”, la giornata dedicata alla prevenzione organizzata dal Lions Club Salebrvm Castiglione della Pescaia.

Domenica 19 novembre, i cardiologi dell’Unità operativa malattie cardiovascolari dell’Azienda Usl Toscana sud-est effettueranno visite cardiologiche gratuite e saranno a disposizione della cittadinanza per consulti medici. Anche quest’anno l’iniziatica “Con il cuore”, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa e la Vab di Castiglione della Pescaia, e con il supporto del Comune, è in ricordo del cardiologo Marco Breschi.

«Dopo un ottobre in rosa dedicato alle donne e alla prevenzione del tumore al seno, apriamo un novembre in rosso per un cuore che batte – dichiarano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al welfare Sandra Mucciarini -. Accogliamo con piacere questa iniziativa, dedicata anche quest’anno alla memoria del dottor Marco Breschi. Ringraziamo il Lions che con questi eventi ci insegna il valore e l’importanza di essere cardio protetti, ringraziamo la Asl per il supporto medico e per la possibilità di aprire i propri ambulatori alla popolazione. Riteniamo che sia molto importante coltivare continuamente la prevenzione per tutelare la nostra salute. E queste iniziative, fatte sul territorio, servono proprio a portare l’esperienza di professionisti per dare risposte concrete alla cittadinanza».

Dalle 9.00 alle13.00 di domenica, medici e infermieri saranno in piazza Orsino Orsini per offrire i propri servizi e sensibilizzare la popolazione su salute e prevenzione.