“Durante e dopo di noi”, il Comune sostiene il progetto: “Patrimonio da salvaguardare”

Orbetello (Grosseto). Salvaguardare e potenziare il progetto “Durante e dopo di noi” a sostegno delle famiglie e delle persone con disabilità: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Orbetello che ha richiesto che il tema diventasse un punto all’ordine del giorno della discussione della prossima conferenza zonale della Asl sudest, prevista mercoledì 29 novembre.

L’amministrazione lavora da sempre per promuovere e ampliare il “Durante e dopo di noi”, sia attraverso azioni concrete, sia mantenendo un dialogo costante con Regione Toscana e con il Governo affinché gli enti competenti stanzino fondi e risorse per attivare più progetti sul territorio lagunare, al fine di garantire che i ragazzi con disabilità e i care giver ottengano il sostegno di cui necessitano: «E’ in quest’ottica – spiega il sindaco Andrea Casamenti – che abbiamo promosso tale discussione nella conferenza zonale della Asl e aperto un dialogo direttamente con il Ministro Locatelli, che è anche venuto da noi a Orbetello. Ci battiamo per un ampliamento di questi progetti e auspichiamo che diventino anche patrimonio dell’iniziativa pubblica, oltre che di quella privata legata all’associazionismo».

La mozione

L’azione dell’amministrazione lagunare va in continuità con la mozione approvata dal Consiglio comunale di Orbetello a settembre a sostegno della Casa di Mario. In quella sede tutto il Consiglio si era impegnato a continuare a sostenere le iniziative sul territorio dell’associazione “Oltre lo Sguardo” e di tutte le altre realtà già esistenti o che si dovessero organizzare, aprendo un dialogo volto a condividere le problematiche e a supportare tali associazioni e attivarsi presso le altre istituzioni. In primo luogo presso la Regione e la Conferenza dei sindaci, per trovare nell’immediato risorse per sostenere le realtà del “Durante e dopo di noi” già esistenti nella zona Colline dell’Albegna, ma soprattutto per sostenere e realizzare, a livello istituzionale, strutture e progetti pubblici che diano una risposta concreta alle necessità del territorio, fornendo opportunità per tutti quei ragazzi che necessitano di tali percorsi e sostegni. Inoltre, l’amministrazione auspica la creazione di un fondo di salvaguardia legale per le famiglie delle persone con disabilità che vivono situazioni analoghe a quella di Mario e della sua famiglia, a cui va la vicinanza e la solidarietà dell’Ente.

Non solo “Durante e dopo di noi”, l’attenzione al tema della disabilità da parte dell’amministrazione è costante: «Di recente è stato attivato un fondo di solidarietà per il trasporto degli studenti con disabilità – aggiunge il vicesindaco con delega al sociale, Chiara Piccini – ed è già in calendario un’iniziativa della Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, organizzata in collaborazione con “Oltre lo sguardo” e volta a mantenere alta l’attenzione e a sensibilizzare la cittadinanza sul tema».