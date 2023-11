Giornata nazionale cure palliative: un incontro pubblico per illustrare la legge 219

Grosseto. L’11 novembre si celebra la Giornata nazionale dedicata alle cure palliative, un’occasione per ricordare come il nostro sistema sanitario nazionale, con la legge 38/2010, dia diritto alle cure e alla terapia del dolore sia ai malati in fase terminale sia a quelli affetti da patologie croniche.

É il diritto a una migliore qualità della vita in ogni sua fase. Le cure palliative sono costituite da interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali organizzati negli ambulatori ospedalieri, al domicilio del paziente o nelle strutture ospedaliere residenziali, gli hospice, nel rispetto della dignità e dell’integrità della persona.

L’incotnro

A tal proposito la Asl Toscana sud est organizza venerdì 10 novembre, alle 15, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri un incontro aperto alla cittadinanza sull’importanza delle cure palliative e la tutela delle scelte nel fine vita, un’opportunità per conoscere e rendere viva la Legge 219.

Interverranno Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, la dott.ssa Tania Barbi, direttore di Zona Distretto e Società della Salute, la dott.ssa Anna Paola Pecci, direttore dell’Unità funzionale Cure Palliative della Zona Distretto Amiata grossetana, Colline Metallifere, il dott. Fabrizio Rossi, medico palliativista, la dott.ssa Concetta Liberatore, responsabile dell’Unità operativa Cure Palliative della Asl Sud-est.

“Gli eventi iniziati nell’area provinciale grossetana, grazie allo spirito innovativo della dr.ssa Pecci – commenta la dottoressa Concetta Liberatore, direttrice dell’Uoc Cure Palliative della Asl – faranno da apripista ad una nuova serie di incontri che partiranno dal prossimo anno in alcuni comuni della Asl Toscana sud est che aderiranno all’iniziativa. Un importante segnale rivolto ai cittadini, alle associazioni locali e agli operatori sanitari che ci aiuta a promuovere e rafforzare i principi di solidarietà, reciprocità, umanizzazione nelle cure e assistenza verso i fragili malati e loro famiglie che affrontano il percorso evolutivo della malattia inguaribile”

La rete delle cure palliative

La rete delle cure palliative integra i servizi distrettuali e ospedalieri, sanitari e sociali, in collaborazione con la rete di solidarietà sociale presente sul territorio. Il funzionamento e coordinamento della Rete è assicurato dalle Unità funzionali di Cure palliative per garantire al paziente uniformità nell’accoglienza della domanda, nella valutazione dei bisogni e nell’avvio del percorso di cura.