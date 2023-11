Corso di laurea in Infermieristica: inaugurato l’anno accademico

Grosseto. “Auguri per il nuovo anno accademico!“: lunedì 6 novembre 178 studenti del corso di laurea in infermieristica sono stati così salutati nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano in occasione dell’inizio delle attività didattiche 2023 – 2024 dai rappresentanti dell’Azienda Asl Toscana Sud Est, dalla presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli e dall’assessore all’Università Luca Agresti.

Per l’Asl Toscana Sud Est erano presenti: Sergio Bovenga, direttore dell’Uoc Formazione Rapporti con l’Università e membro del CdA della Fondazione Polo universitario, Vianella Agostinelli, direttrice del Dipio – Dipartimento delle Professioni infermieristiche ed ostetriche, Silvia Bellucci, responsabile infermieristica della formazione, ricerca e lean menagement, Fulvia Marini, responsabile infermieristica del corso di laurea, e Laura Santini, tutor della sede formativa grossetana, Nicola Draoli, presidente dell’Opi di Grosseto – Ordine delle professioni infermieristiche.

LaAssessore Agresti ha ricordato che il Comune ha messo a disposizione dei giovani grossetani che si immatricolano in questo anno accademico ad un corso di laurea erogato presso il Polo universitario grossetano 15 borse di studio da 1000 euro l’una; la presidente Papponi Morelli, nel compiacersi per la presenza quotidiana degli studenti nella sede di via Ginori, ha sottolineato il ruolo del corso di laurea in Infermieristica, che rappresenta un punto di riferimento per la Fondazione, per l’Asl e per la città.

Durante l’incontro è stato messo in evidenza che l’accesso alla professione infermieristica avviene direttamente dopo la laurea triennale – previa iscrizione all’albo – e che si può intraprendere la carriera lavorativa in strutture pubbliche o private, od anche come liberi professionisti; attualmente nella provincia di Grosseto c’è una grande richiesta di infermieri ed è per questo che la presenza del corso di laurea presso la Fondazione Polo universitario grossetano è strategica per il territorio.