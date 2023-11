Punto di primo soccorso, torna il servizio di vigilanza notturno: ecco gli orari

Follonica (Grosseto). “La direzione aziendale della Asl Toscana sud est ha a cuore la sicurezza e il benessere del personale che lavora in Azienda, così come dei pazienti, e, per quanto possibile, cerca di trovare una soluzione per garantire sempre la loro tutela – si legge in una nota dell’Azienda sanitaria -. Per questo, oggi è possibile annunciare che da lunedì 6 novembre sarà di nuovo attivo, con orario dalle 20 alle 8, il servizio di vigilanza al Punto di primo soccorso di Follonica”.

“Quando si presenta un problema in Azienda, e in particolar modo quando sono gli stessi professionisti a chiedere supporto, la Direzione ha sempre cercato di attivarsi – afferma il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso –. Il benessere organizzativo e la tutela degli operatori sono valori che rientrano nella nostra mission e che perseguiamo costantemente. Questo servizio, pensato per far fronte all’aumento degli accessi in estate, si è rivelato uno strumento utile a garantire la sicurezza nelle ore notturne a tutela del personale e dei pazienti, pertanto abbiamo ritenuto di doverlo mantenere anche per il resto dell’anno”.