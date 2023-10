Centri trasfusionali: accesso senza prenotazione per donare sangue in occasione di Halloween

Grosseto. Ogni occasione è buona e opportuna per rilanciare la campagna di donazione di sangue.

I centri trasfusionali della provincia di Grosseto, in collaborazione con le associazioni Avis, Fratres, Humanitas, Croce rossa e Donatori nati, stanno preparando uno speciale allestimento in perfetto stile Halloween per rendere un po’ diversa la donazione delle persone che martedì 31 ottobre si recheranno ai trasfusionali della zona. Straordinariamente, e solo per quella giornata, si potrà accedere senza appuntamento. Un modo simpatico per fare di questa festa un momento di sensibilizzazione e promozione sul valore della donazione di sangue e plasma.

“E’ importante cogliere ogni occasione per ampliare la platea dei donatori perché il bisogno di sangue, ma anche di plasma, è sempre molto alto e poi chi dona può anche tenere sotto controllo la propria salute e compiere un gesto concreto di vicinanza alla propria comunità“, spiega Silvia Ceretelli, direttore di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale Misericordia.

Tutti possono donare: sia uomo che donna, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Chi dona per la prima volta può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione.

Questi i centri trasfusionali della provincia di Grosseto: