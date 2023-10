Humanitas, partito il corso per soccorritore: iscritti 19 aspiranti volontari

Grosseto. Parte sotto i migliori auspici il nuovo corso di formazione per “soccorritore” abilitato all’utilizzo di Dae o Blsd, promosso dalla Pubblica Assistenza Humanitas di Grosseto. Sono 19 coloro che hanno già preso parte alla prima lezione, tenutasi lunedì 17 ottobre nella sede di via Siria, ma ci sono altre persone che hanno manifestato la volontà di iscriversi per prendere parte al percorso formativo sin dalle prossime lezioni.

«A tutti i nuovi volontari diamo un caloroso benvenuto. La fascia d’età degli aspiranti soccorritori – spiega il presidente di Humanitas Anpas Grosseto, Christian Sensi – è compresa tra i 18 e i 70 anni, con due sedicenni che, per motivi anagrafici, faranno solo il primo livello. Dieci donne e sette uomini, con un’età media, dato molto positivo, che è di 35 anni. Cosa che mette in evidenza come ci sia ancora molto spazio per le associazioni come la nostra, animate dalla voglia di ampliare la propria base sociale di volontari, per meglio strutturarsi sul territorio comunale. Caratterizzandosi come organizzazione del volontariato laico di servizio alla comunità».

Il corso

Il corso avrà una durata di 100 ore, durante il quale saranno illustrati tutti gli aspetti legati al soccorso sanitario in emergenza/urgenza e in ambito socio/sanitario, con l’acquisizione di competenze elevate. Le lezioni si terranno due volte alla settimana a partire dalle 21.

Il numero di riferimento per iscriversi al corso avendo tutte le informazioni è 328.6454493 (risponde Alessio), ma è anche possibile scrivere alla mail infoparoselle@gmail.com.