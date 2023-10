Vaccinazioni anti Covid e influenza: dal 16 ottobre si fa anche da medici di famiglia e pediatri

Grosseto. La campagna vaccinale, quella antinfluenzale e quella contro il Covid-19, entra nel vivo. Dal 16 ottobre partirà infatti la somministrazione negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alle persone con almeno sessanta anni di età o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui il Ministero ha raccomandato la vaccinazione: ovvero, in sintesi, soggetti ad elevata fragilità di qualsiasi età, anziani, cargiver di persone fragili, operatori sanitari e sociosanitari, donne in gravidanza. A tutti loro viene proposta ed offerta la doppia vaccinazione.

“Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sono un perno fondamentale delle campagne di vaccinazione, da sempre. Il loro apporto è stato fondamentale nella costruzione di una cultura della prevezione, oltre ad aver avuto un ruolo chiave durante la fase della pandemia. L’avvio della somministrazione negli ambulatori segnerà un passaggio significativo per la campagna”, commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini.

L’andamento dei casi Covid in Toscana è in linea con il resto d’Italia. “La situazione è sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia e raccomandiamo l’adesione alla vaccinazione”, lancia un appello l’assessore.

La vaccinazione da parte di medici di famiglia e pediatri di libera scelta si aggiunge a quella iniziata il 2 ottobre nei centri vaccinali (con prenotazione sul portale on line) e nelle Rsa. Per tutti vengono utilizzati vaccini con una nuova ed aggiornata formulazione, a mRna e proteici.