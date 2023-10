Giornata mondiale della menopausa: visite e screening gratuiti all’ospedale Misericordia

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale della menopausa 2023 del 18 ottobre, le strutture dell’Asl Toscana sud est che aderiscono alle iniziative promosse da Fondazione Onda aprono le porte per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (visite specialistiche, esami strumentali, colloqui personali, info point e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, in media, una donna trascorre oggi circa trent’anni della propria vita in menopausa: un lungo periodo in cui una corretta informazione, un’attenta prevenzione e un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, quando necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare, con un impatto positivo sulle malattie croniche degenerative.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni sulle modalità di prenotazione.

Le iniziative in provincia di Grosseto

All’ospedale Misericordia di Grosseto il 18 ottobre, dalle 16 alle 18, nell’ambulatorio di endocrinologia, al terzo piano, scala B, sarà possibile effettuare una ecografia tiroidea con uno specialista. L’esame è dedicato alle donne in menopausa che non hanno mai eseguito un controllo ecografico della tiroide ed ha lo scopo di intercettare precocemente possibili patologie della morfologia e nel funzionamento della tiroide che possono verificarsi durante la menopausa.

Per prenotare occorre chiamare il numero 0564.485009, dalle 13.00 alle 15.00, venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 ottobre specificando di voler prenotare l’egografia per l’open day dedicato alla menopausa.

Sempre al Misericordia di Grosseto il 18 ottobre, dalle 9 alle 14, presso la medicina nucleare al piano terra, le donne in menopausa che non hanno mai effettuato Moc o screeening del diabete, possono effettuare una visita dedicata (Moc più screening diabete) al fine di identificare precocemente due possibili complicanze della menopausa. Pe prenotare contattare il numero 0564.485458. Il numero sarò attivo esclusivamente lunedì 16 ottobre, dalle 11 alle 13, e martedì 17 ottobre, dalle 9 alle 12. Tale iniziativa è offerta congiuntamente da Uoc Medicina nucleare e Uoc Diabetologia di Grosseto

“Soprattutto nel periodo della menopausa – spiega il dottor Marco Capezzone, direttore dell’endocrinologia dell’ospedale di Grosseto – è importante valutare il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea perchè molti sintomi della sindrome climaterica possono essere in parte simili a quelli provocati da una disfunzione tiroidea (tachicardia, sudorazione, alterazioni del tono dell’umore). Inoltre, una disfunzione tiroidea che esordisce dopo la menopausa può determinare un aggravamento di alcune condizioni cliniche, comuni dopo la menopausa, come ad esempio l’osteoporosi. Inoltre, i noduli tiroidei prediligono come frequenza il sesso femminile e un’ecografia tiroidea è attualmente il mezzo diagnostico più importante per rilevare la presenza dei noduli tiroidei”.