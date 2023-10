Una nuova sede per Humanitas Pubblica assistenza: ecco dove si trova

Grosseto. Ci sarà anche Humanitas Pubblica assistenza Grosseto Odv in piazza Dante a Grosseto, sabato 14 ottobre, in occasione della manifestazione della Protezione civile “Io non rischio”. L’associazione, affiliata all’Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze), è relativamente giovane, dal momento che si è costituita nel 2011 come sodalizio di riferimento delle tre frazioni di Istia, Roselle e Batignano, ma sta mettendo le basi per crescere e consolidarsi definitivamente in città.

Lo dimostra il presidente Christian Sensi, che a un anno dal suo insediamento dà notizia di una novità importante. «Entro gennaio 2024 – spiega – ci trasferiremo nella nuova sede di cui stiamo concludendo l’acquisto proprio in questi giorni. Si tratta di un impegno economico importante per acquisire la proprietà di un capannone di 700 metri quadrati in via Zircone, nell’area produttiva sull’Aurelia nord, grazie al quale risolveremo tutti i problemi logistici. Con spazi adeguati per mezzi e volontari».

Attualmente Humanitas Pubblica assistenza Grosseto ha 30 volontari con il patentino di soccorritore e 100 volontari sostenitori, ma l’obiettivo è crescere in termini associativi e di servizi alla cittadinanza, oggi concentrati su trasporto sociale, emergenze/urgenza e Protezione civile.

«A Grosseto – aggiunge Sensi – storicamente c’è una forte presenza del volontariato di matrice cattolica con organizzazioni importanti, come Misericordie e Croce Rossa. A noi piacerebbe rinforzare la “terza gamba del tavolo” dei servizi sanitari e di trasporto sociale, caratterizzandoci come volontariato di matrice laica, con una forte identità valoriale ,ma non caratterizzata da appartenenze religiose prevalenti. “Aperta ai venti e ai forestieri”, diciamo così, per citare Bianciardi. Proprio fra pochi giorni, in questo senso, inizierà un corso per formare nuovi volontari soccorritori: abbiamo già ricevuto diverse richieste di partecipazione e mi auguro ce ne siano altre, soprattutto da parte di tanti giovani».