Una nuova sede per la farmacia San Giuseppe: ecco dove si trasferisce

Grosseto. Lunedì 9 ottobre, i cittadini grossetani troveranno la storica farmacia di San Giuseppe nei nuovi locali all’angolo tra via Telamonio e via Fabio Massimo.

Dopo decenni, lascerà la vecchia ubicazione e si trasferirà negli oltre trecento metri quadrati che una volta ospitavano il noto Bar Parioli. Un’operazione di ristrutturazione e alta riqualificazione durata più di un anno, che ha riportato agli antichi splendori uno spazio particolarmente ricco di significati per tutti i grossetani.

La farmacia San Giuseppe

La farmacia San Giuseppe, eccellenza della salute integrata e naturale in Maremma, affonda le sue radici nella bellezza intatta di questa affascinante regione. Da oltre settant’anni, quattro generazioni di alchimisti e farmacisti hanno continuato a coltivare una profonda connessione con il territorio circostante.

La farmacia San Giuseppe ha sempre creduto nella straordinaria capacità della natura di fornire soluzioni per le sfide alla salute umana. La natura stessa parla attraverso i suoi simboli, tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno è già presente in essa, pronto per essere scoperto e combinato in modo armonico.

‘La nostra missione va oltre la semplice erogazione di farmaci e cure tradizionali – dichiara il dottor Edoardo Alfinito, direttore della farmacia -. Abbiamo abbracciato un nuovo modello di salute, basato su quattro pilastri fondamentali: alimentazione, integrazione, bellezza e consapevolezza. Collaboriamo strettamente con aziende agricole biologiche maremmane, contribuendo alla coltivazione di frutta, verdura e piante officinali utilizzate nei preparati del nostro laboratorio galenico. Inoltre, abbiamo instaurato già solide collaborazioni con artigiani e fornai locali, alcuni dei nostri locali verranno infatti destinati ad un altro punto vendita del rinomato ‘Panificio 900’, così come con professionisti del settore estetico, per dare vita a una visione olistica della salute radicata nella comunità”.

“Il nostro approccio alla salute continuerà a concentrarsi sulla prevenzione attiva, piuttosto che sul tardivo assistenzialismo sanitario. Desideriamo porre le basi per un cambiamento sociale e culturale, che critichi da un lato le logiche consumistiche che spesso prevalgono nella nostra società, e promuova dall’altro una cultura di consapevolezza e creatività, anche nell’ambito della salute – sottolinea Edoardo Alfinito -. Per noi, il valore della vita umana è inestimabile e crediamo che la priorità di qualsiasi società debba essere quella di proteggere, garantire e promuovere la salute di ogni individuo. Non dovremmo aspettare che la malattia si manifesti prima di intervenire con terapie farmacologiche; al contrario, dovremmo lavorare insieme per preservare e migliorare il nostro stato di salute”.

“La farmacia San Giuseppe si mette una nuova veste, ma continua nella ricerca della verità. Chiunque condivida questi valori e desideri condurre una vita consapevole, dedicata al vero e alla tutela della propria salute, troverà ambiente adatto e personale qualificato pronti ad accoglierlo nel segno di un impegno più sano e virtuoso per il futuro. Una sinergia che ci auguriamo possa coinvolgere anche le aziende agricole e biologiche del nostro territorio che sono interessate a creare con noi delle partnership, al fine di rafforzare la nostra strategia e investire in un’ottica di collaborazione per il benessere di tutti”, conclude il dottor Alfinito.