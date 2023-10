Prevenzione del cancro al seno: ecografie gratuite alla farmacia comunale

Grosseto. Ottobre è il mese rosa. In questa occasione le farmacie comunali di Grosseto e la sezione provinciale della Lilt promuovono la campagna per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno; nella farmacia comunale 3 di via dei Mille, a Grosseto, metteranno a disposizione gratuitamente 54 visite ecografiche.

Gli screening saranno svolti dal medico specialista della Lilt e interesseranno le donne non raggiunte dai controlli del Sistema sanitario nazionale; in particolare, le donne tra i 20 e 46 anni.

E’ possibile prenotare direttamente alla farmacia comunale 3 (in via del Mille 49/A Grosseto) o telefonando al numero 0564.416226.

L’iniziativa è volta a dare una risposta puntuale al carcinoma mammario, considerato il big killer delle patologie tumorali, che annualmente colpisce circa 60.000 donne in Italia ed è il tumore più diffuso nelle donne. Nel 2022 ne sono stati diagnosticati 55.700, con un incremento dello 0,5 % rispetto al 2020. Grazie alla diffusione della prevenzione e diagnosi precoce, la mortalità per carcinoma mammario è però diminuita (- 0,8 %). L’individuazione del tumore in un primo stadio di sviluppo consente una sopravvivenza stimata all’88% (Fonti Ministero della Salute del febbraio 2023).

Sconfiggere il cancro è possibile: una battaglia che riguarda tutti e che tutti insieme possiamo vincere.

La collaborazione tra farmacie comunali riunite e Lilt sancisce l’impegno condiviso delle due realtà nell’essere punto di riferimento per la salute delle persone, sensibilizzando la popolazione sull’importanza della prevenzione.

"La collaborazione tra farmacie comunali riunite e Lilt sancisce l'impegno condiviso delle due realtà nell'essere punto di riferimento per la salute delle persone, sensibilizzando la popolazione sull'importanza della prevenzione – afferma il presidente di farmacie comunali Giulio Tambelli – e rimarcando l'anima sociale di farmacie comunali".

“Ringraziamo farmacie comunali riunite – afferma il presidente della Lilt Grosseto, Pier Carlo Pennacchini – per aver compreso l’importanza della missione della Lilt che quotidianamente lavora per la diffusione della cultura della prevenzione, che è uno degli strumenti fondamentali per la lotta al tumore”.