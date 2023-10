400mila euro per l’ammodernamento della Radiologia: lavori in corso negli ospedali

Colline dell’Albegna (Grosseto). Partiti i lavori per il potenziamento della Radiologia degli ospedali di Orbetello e Pitigliano.

L’investimento è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr: con la somma di quasi 400.000 euro, l’Azienda ha acquistato due macchine di ultima generazione che andranno ad ammodernare la dotazione tecnologica a disposizione della Radiologia dei due ospedali, migliorando la qualità delle prestazioni diagnostiche.

Gli investimenti

Per il nuovo apparecchio al San Giovanni di Dio di Orbetello sono stati stanziati 195.200 euro, che comprendono il corpo macchina (175.700 euro) e i relativi accessori, gli interventi tecnici sull’impianto elettrico e l’adeguamento del sistema di condizionamento.

Intervento di pari valore, ovvero 195.200 euro, per la Radiologia di Pitigliano. Al costo della strumentazione di 175.700 euro vanno aggiunti gli accessori e una serie di lavori agli ambienti. A differenza di Orbetello, infatti, la Radiologia del Petruccioli necessita di interventi maggiori che, oltre agli impianti di condizionamento e ventilazione, riguarderanno alcuni locali di quell’area. In particolare, la stanza che ospiterà la macchina sarà ampliata e inserita una porta scorrevole, l’ambiente sarà riammodernato e reso ancora più sicuro con nuovi rivestimenti di pareti e pavimento in pannelli in pvc, facilmente lavabili e sanificabili.

Si prevede che i lavori, al momento in corso, dovrebbero terminare, con l’installazione e il collaudo dei macchinari, nel mese di ottobre per Orbetello e all’inizio di novembre per Pitigliano.

“Questi lavori vanno a integrare quanto già messo in atto in precedenza nell’area di degenza medica e nell’area ambulatoriale e continueranno nei prossimi mesi con gli interventi previsti per la Casa della Comunità e per le nuove degenze di cure intermedie – dichiara Massimo Forti, direttore degli ospedali di Pitigliano e Orbetello –. L’attenzione della Direzione aziendale per gli ospedali della rete nell’area grossetana resta, come si vede, alta e costante. Ringrazio i professionisti dell’ufficio tecnico per l’impegno che stanno dedicando ai numerosi lavori in ponte con i fondi Pnrr”.