Sanità, i ringraziamenti di un lettore: “Personale competente, umano e disponibile”

Grosseto. “Il primo settembre sono stato sottoposto a intervento chirurgico di ernia ombelicale dal dottor Fiorini, all’ospedale di Orbetello”.

Inizia cosi l’e-mail che un nostro lettore, Bruno Festelli, ha inviato alla nostra redazione.

“Devo dire che tutto è andato bene e ringrazio il chirurgo per la sua capacità e disponibilità, dopodiché sono stato inviato per le medicazioni in via Don Minzoni, a Grosseto, e li sono stato trattato come non mi sarei immaginato per quanto si sente dire in giro – continua la lettera -. Appena arrivato, il coordinatore del centro, il signor Cappuccini Stefano, si e preso carico delle cosa e mi ha organizzato subito una serie di medicazioni richieste senza perdere tempo e mi ha inviato presso gli ambulatori infermieristici, dove ho trovato il Dott. D’Andrea e tutti gli infermieri, speciali non solo per bravura, ma anche per umanità. Grazie”.