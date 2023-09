Ospedale Petruccioli: a disposizione medici per Pediatria, Geriatria e Diabetologia

Colline dell’Albegna (Grosseto). Importanti novità per la sanità territoriale e ospedaliera delle Colline dell’Albegna, grazie all’arrivo di nuovi professionisti a Pitigliano. Si conferma l’attenzione della Direzione aziendale in accordo con la Direzione di Zona e di Presidio al ruolo di riferimento dei servizi di prossimità e l’impegno a trovare soluzioni fattibili per assicurare la continuità.

Dal primo ottobre, l’assistenza pediatrica di libera scelta ai bambini di Sorano e Pitigliano sarà garantita dalla dottoressa Patrizia Tonini e dalla dottoressa Laura Mercadante, che copriranno l’intero servizio, effettuando lo stesso orario di ambulatorio della dottoressa Olga Papacchini, trasferitasi. Orari e numero di telefono per prenotare le visite ambulatoriali restano gli stessi, il lunedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 19, chiamando il 351.6656321; così come i riferimenti per i contatti telefonici, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16, al numero 338.4669535. Parallelamente, la direzione di Zona prosegue nella ricerca di un pediatra titolare per la zona carente. L’Azienda ringrazia le professioniste della Pediatria e Neonatologia del Misericordia, diretta dalla dottoressa Susanna Falorni, che si sono messe a disposizione nel mese di settembre nei due Comuni, dando prosecuzione al servizio.

Sempre dal primo ottobre, anche la zona di Pitigliano sarà interessata da un potenziamento dell’assistenza. Si amplia l’offerta di cura per le persone anziane con la presenza di una geriatra, la dottoressa Pamela Marietti, due volte al mese all’ambulatorio dell’ospedale. La dottoressa effettua già la stessa attività a Manciano e ad Orbetello.

Per quanto concerne il personale ospedaliero, nel mese di ottobre, sarà a disposizione dei pazienti un ortopedico, a seguito del pensionamento del collega, che visiterà due volte al mese, garantendo in tal modo la continuità del servizio.

Buone prospettiva anche per la Diabetologia, dove è operativa una specialista della Medicina interna, la dottoressa Alessandra Valentina Amendola. I controlli periodici sono effettuati ogni settimana e comprendono il prelievo di sangue e successiva valutazione medica in telemedicina