Cardiologia e Chirurgia vascolare: visite e controlli gratuiti per le donne all’ospedale Misericordia

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale del cuore, il 29 settembre, anche la Asl Toscana sud est aderisce all’Open week della Fondazione Onda, dedicato alle malattie cardiovascolari, dal 26 settembre al 2 ottobre, con visite ed esami gratuiti su tutto il territorio aziendale.

L’obiettivo è promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, soprattutto nelle donne, informare e sensibilizzare la popolazione, avvicinando le pazienti alle cure, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento “Bollino rosa”; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere un approccio di genere nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini.

A Grosseto, l’ospedale Misericordia, premiato con tre Bollini rosa, mette in campo gli specialisti della Cardiologia, diretta dal dottor Ugo Limbruno, e quelli della Chirurgia vascolare, diretta dal dottor Federico Filippi.

Iniziativa Cardiologia

I cardiologi grossetani saranno a disposizione delle cittadine per eseguire visite comprese di elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa, negli ambulatori cardiologici al piano terra (piano piastra), nei seguenti giorni e orari: 26 settembre, dalle 15 alle 17, 28 settembre, dalle 9 alle 11, e 29 settembre, dalle 15 alle 17. E’ necessaria la prenotazione inviando una mail a cardioambulatorio.gr@uslsudest.toscana.it, con oggetto “Open week” e indicando nome, cognome, età e numero telefonico. Possono partecipare le donne dai 40 ai 60 anni, che non siano già seguite dalla Cardiologia.

Iniziativa Chirurgia vascolare

Il 28 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, all’ambulatorio 9 della palazzina della libera professione, i chirurghi vascolari offriranno la possibilità di effettuare una visita specialistica e un ecocolordoppler dell’aorta addominale. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione tramite mail all’indirizzo chirurgiavascolare.gr@uslsudest.toscana.it, con oggetto “Open week” e indicando nome, cognome, età e numero di telefono. L’iniziativa è dedicata alle donne sopra i 50 anni, che non abbiano eseguito lo stesso esame di recente. Le richieste saranno prese in carico dalla dottoressa Irene Baldi, responsabile dell’Uos Diagnostica chirurgica vascolare, che risponderà comunicando l’ora, fino a esaurimento degli appuntamenti possibili.

I dati

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8 % nelle donne e 32,5% negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemi, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.