Diagnostica radiologica: potenziato il servizio all’ospedale con un nuovo macchinario

Castel del Piano (Grosseto). Potenziati i servizi diagnostici all’ospedale di Castel del Piano con l’istallazione del nuovo ortopantomografo in Radiologia.

I cittadini della Zona Amiata e del resto del territorio grossetano potranno usufruire di una strumentazione digitale di ultima generazione per effettuare la radiografia panoramica delle arcate dentarie.

“Rispetto alla macchina precedente è in grado di restituire immagini di qualità superiore ed elevata definizione per un’osservazione più precisa con ridotta emanazione di radiazioni – spiega il dottor Enrico Saloni, direttore del dipartimento di Diagnostica per immagini della Sud est -. Oltre alle ortopantomografie, servirà per lo studio delle articolazioni della mandibola e teleradiografia del cranio. La popolazione dell’intera provincia, e soprattutto dell’area amiatina, potrà quindi tornare a giovarsi di queste prestazioni, nella sede a loro più vicina e in regime pubblico. Con l’avvio di questo servizio si conferma l’attenzione dell’Azienda ai bisogni specifici del territorio e si ribadisce il ruolo di riferimento dell’ospedale di Castel del Piano, potenziandolo”.

Per l’acquisto dello strumento la Asl ha investito circa 28mila euro. Per accedere al servizio è possibile prendere appuntamento tramite Cup.

“L’amministrazione comunale, che da quando si è insediata ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dell’ospedale di Castel del Piano, ha seguito costantemente le evoluzioni dell’ospedale e lavorato accanto al personale per un miglioramento costante e continuativo, soprattutto per il benessere degli utenti e dei malati”, afferma il sindaco, Michele Bartalini.