Misericordia: aperte le iscrizioni per il corso per diventare volontario soccorritore

Manciano (Grosseto). Partono le iscrizioni per frequentare il corso e diventare un soccorritore volontario della Misericordia di Manciano. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 ottobre.

Il corso

Il corso si svolgerà in due step; la prima fase inizierà a novembre e prevederà la formazione base dei soccorritori volontari (Blsd e uso delle attrezzature) per operare su ambulanze e mezzi sociali, la seconda fase, più impegnativa, scatterà nel mese di gennaio, dove verranno preparati i soccorritori per la gestione delle emergenze-urgenze (rianimazione pediatrica e su adulti, trattamento dei pazienti traumatologici, parto, patologie cardiache e respiratorie), tutte lezioni che vedranno teoria e pratica andare di pari passo insieme. Una preparazione a 360 gradi che metterà il soccorritore volontario al centro della scena.

Il corso si concluderà con un esame pratico finale e il conseguimento di un attestato atto allo svolgimento delle mansioni sopra i mezzi di soccorso.

“Come ormai tutti sanno, la nostra Misericordia ha bisogno di nuovi volontari, che vengano a dare una mano per la comunità – dichiara il Governatore Fausto Cabria -. Mi rivolgo soprattutto ai giovani con la speranza che la loro curiosità faccia scattare la scintilla del voler provare una simile esperienza; ma non solo: mi rivolgo anche a tutti i cittadini del comune di Manciano che abbiano un po’ di tempo da dedicare alla Misericordia per aiutare nella comunità. Non serve essere super eroi per poter dare un piccolo contributo sociale con semplici azioni alla propria cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi in Misericordia, la Misericordia di tutti”.