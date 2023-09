Trasporto per personale fragili: il Coeso cerca soggetti per erogare il servizio

Grosseto Il Coeso Società della Salute dell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana cerca soggetti del Terzo settore per co-progettare ed erogare il servizio di trasporto per le persone in condizioni di fragilità, finanziato dalla Regione Toscana.

I requisiti

Possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica gli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative, imprese sociali e onlus, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Le domande di partecipazione alla procedura pubblica dovranno pervenire entro venerdì 6 ottobre all’ufficio protocollo del Coeso Società della salute, secondo le modalità indicate nell’avviso, che è consultabile sul sito del Coeso in home page.

“Si tratta di un servizio finanziato dalla Regione Toscana e pensato – dichiara la direttrice del Coeso Società della Salute, Tania Barbi – per tutte quelle persone fragili che, su base di una prescrizione medica, hanno bisogno di ricevere prestazioni terapeutiche ma, per vari motivi, hanno difficoltà a raggiungere le strutture. Un servizio che rappresenta un aiuto a chi, ad esempio, vive da solo o con familiari disabili, minori o persone anziane di oltre 70 anni, perché possa proseguire il percorso terapeutico di cui ha bisogno nel modo più sereno possibile”.

Il servizio

Rispetto ai servizi di trasporto sociale già attivi, quello in via di definizione sarà monitorato attraverso una piattaforma regionale e prevede una serie di requisiti specifici per poter accedere alle prestazioni.

Il servizio, che dovrà appunto essere progettato insieme dall’ente e dai soggetti del Terzo settore candidati, avrà una durata di nove mesi e potrà essere rinnovato. I soggetti selezionati e coinvolti nell’erogazione del servizio dovranno avere a disposizione mezzi adeguati – auto, pulmini, veicoli con pedane – e riceveranno un rimborso per le spese sostenute. Tutti i dettagli possono essere consultati nella documentazione presente sul sito web del Coeso. all’indirizzo: www.coesoareagr.it.