Trasporto disabili: il Comune stanzia 40mila euro per potenziare il servizio

Grosseto. In arrivo oltre 40mila euro da parte dell’amministrazione comunale di Grosseto per potenziare il servizio di trasporto disabili sul territorio comunale. Questa la decisione presa dalla Giunta comunale allo scopo ultimo di aiutare le organizzazioni di volontariato e del terzo settore che operano nel comune di Grosseto con l’acquisto di autoveicoli e beni strumentali per il trasporto disabili.

I progetti ammessi al bando godranno di un contributo da parte dell’amministrazione comunale che coprirà fino al 70% del progetto per un’erogazione massima di 10mila euro ciascuno.

“Un bando fortemente sostenuto dall’amministrazione Vivarelli Colonna– commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – grazie al quale cerchiamo di rispondere a un’esigenza comune delle associazioni ed organizzazioni locali. Con i nuovi autoveicoli i nostri volontari avranno a disposizione nuovi mezzi per rafforzare la loro presenza sul territorio come punto di riferimento per gli anziani e persone con disabilità”.