Il Camper della Salute arriva in Maremma: aumenta la prevenzione a favore dei cittadini

Grosseto. Martedì 12 settembre, alle 11.00, nella sala San Lorenzo della Curia diocesana di Grosseto, in corso Carducci 11, a Grosseto, si terrà la Conferenza Stampa per l’avvio del progetto “Muoversi & non solo: il Camper della Salute”. Presenti all’evento la presidente del Comitato provinciale Misericordie grossetane, Maria Grazia Raffi, e il direttore Niccolò Righini, il direttore commerciale dell’azienda Eventi Sociali Srl, Luca Biagiotti, insieme alle responsabili del progetto Laura Sbrighi e Luisa Cartocci.

“Si tratterà di un camper adibito ad ambulatorio medico in grado di portare un notevole livello di assistenza socio-sanitaria-assistenziale anche in tutte le zone del territorio grossetano – dichiara la presidente Maria Grazia Raffi –: noi, come comitato provinciale Misericordie grossetane, abbiamo richiesto questo importante progetto e ringraziamo il lavoro svolto dai volontari delle 17 Misericordie su tutta la nostra provincia e di Eventi Sociali in questi anni”.

Il servizio

Il servizio sarà garantito per recuperare la prevenzione che non è stata fatta in questi anni a causa della pandemia, verrà garantita maggiore assistenza sanitaria ai grandi eventi su tutta la provincia e come risposta ad eventuali calamità naturali. Tutti questi servizi saranno gratuiti per i cittadini, dando priorità alle persone più fragili: su oltre 223.000 residenti in 28 comuni della provincia di Grosseto, si stima che oltre 30.000 persone ne potranno beneficiare nei prossimi anni.

“Le Misericordie sono in campo da oltre 8 secoli – dichiara il direttore Niccolò Righini, del comitato provinciale Misericordie grossetane – e qui in provincia di Grosseto da sempre viene garantita un’assistenza sociale e sanitaria importantissima a favore di tutti. Questo nuovo camper, che mancava qui da noi, sarà una risposta fondamentale per il coordinamento provinciale”.

Luisa Cartocci, agente di Eventi Sociali Srl, aggiunge: “Ringrazio tutte le attività che ascolteranno il nostro progetto e aderiranno attraverso una sponsorizzazione etica con il logo pubblicitario, che permetterà ai volontari di essere ancora più vicini a tutte le persone che ogni giorno chiamano per motivi di salute e molto altro.”