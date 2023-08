Pediatra trasferita, l’assistenza garantita dagli specialisti del Misericordia: ecco gli orari

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana Sud Est e la zona distretto Colline Albegna comunicano che, a far data dal primo settembre, per trasferimento della pediatra dott.ssa Olga Papacchini, in via provvisoria l’assistenza pediatrica ai bambini di Sorano e Pitigliano sarà garantita dagli specialisti della Pediatria dell’ospedale di Grosseto, diretta dalla dott.ssa Susanna Falorni, con il seguente orario:

lunedì dalle 10 alle 12, nell’ambulatorio della pediatria di famiglia, situato all’ospedale del paese, in via Ciacci 340; Sorano mercoledì dalle 16 alle 18, negli ambulatori distrettuali dell’Azienda, situati in via Mazzini 2.

“Come comunicato in precedenza, la grave carenza di medici e pediatri disponibili ad assumere incarichi provvisori, che sta interessando tutta l’Azienda, oltre che la Toscana e l’Italia, e in modo particolare le aree interne, ha impedito in continuità un altro pediatra – si legge in una nota della Asl -. L’Azienda ha iniziato a cercare pediatri sin dalla comunicazione delle dimissioni per trasferimento della dott.ssa Papacchini. In attesa che si provveda ad incaricare un pediatra disponibile e a coprire la zona carente che si è determinata, gli assistiti in carico alla dottoressa Papacchini verranno assegnati d’ufficio alla dottoressa Patrizia Tonini, pediatra iscritto nel medesimo ambito territoriale e con apertura ambulatoriale nei comuni di Manciano e Capalbio, che potrà riceverli, previo appuntamento, nei propri ambulatori. In questo periodo l’assistenza di prossimità nei comuni di Sorano e Pitigliano sarà assicurato mediante accessi settimanali dal personale dipendente specialista in Pediatria assegnato all’Uoc Pediatria di Grosseto”.

Una volta superata la fase emergenziale, sarà cura dell’Azienda darne comunicazione agli assistiti.