Manovre di rianimazione in caso di arresto cardiaco: evento formativo della Asl per i cittadini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco. Questo l’obiettivo dell’iniziativa di prevenzione della Asl Toscana sud est, aperta al pubblico, che si terrà giovedì 31 agosto, dalle 18.30, a Castiglione della Pescaia, al piazzale ex Maristella, sul lungomare di via Roma.

Il progetto

Un progetto che la Sud est sta portando avanti su tutto il territorio aziendale e che a Castiglione può contare sulla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e delle associazioni di zona, operative nel settore dell’emergenza-urgenza, Croce Rossa e Misericordia e del terzo settore, tra cui Società nazionale salvamento, Insieme in Rosa onlus, Asd Palio marinaro, Club Velico, Circolo tennis Castiglione, Circolo canottieri castiglionese, Vab.

L’arresto cardiaco

Alla luce anche dei numerosi incidenti degli ultimi mesi lungo le strade e le spiagge maremmane, la formazione delle persone “non addette ai lavori” diventa fondamentale per poter intervenire prontamente in caso di malore. L’arresto cardiaco può davvero interessare tutti, l’80% di questi avviene fuori dalle strutture sanitarie, nella quotidianità. Per questo chi si trova in una circostanza del genere è importante che possegga le conoscenze necessarie per intervenire subito, in maniera consapevole, con determinazione e soprattutto formazione. La Asl Toscana sud est realizza puntualmente iniziative di formazione sulle tecniche rianimatorie di base, non solo rivolte ai professionisti, ma anche alle persone comuni, così come è stato fatto in numerose scuole, dove sono stati formati centinaia di studenti e insegnanti. Prevenzione, formazione e la presenza dei defibrillatori portatili Dae sono gli elementi che possono fare la differenza e contribuire a salvare una vita.

L’evento formativo

Dopo i saluti della direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est, Simona Dei, e del sindaco Elena Nappi, il dottor Riccardo Bolognini, medico del 118 e responsabile della formazione emergenza-urgenza per la provincia di Grosseto, attraverso spiegazioni e simulazioni su appositi manichini, illustrerà passo per passo ai presenti quali sono e come si effettuano le tecniche del massaggio cardiaco insieme all’uso del Dae. Nelle dimostrazioni saranno impegnati medici e infermieri in forza al 118, questi ultimi coordinati dalla responsabile infermieristica dell’area grossetana, Cinzia Garofalo. La conoscenza di questo argomento non può prescindere dall’aspetto pratico: nella parte successiva le persone potranno provare in tempo reale a cimentarsi nelle manovre appena recepite, supportate dagli operatori pronti a dare indicazioni.

“L’iniziativa aperta al pubblico che realizziamo a Castiglione della Pescaia rappresenta un’opportunità di apprendere e praticare tecniche che possono fare la differenza tra la vita e la morte, abilità necessarie per agire tempestivamente e efficacemente in caso di necessità. Sono infatti le persone più vicine a chi ha un malore a poter fare la differenza praticando il massaggio cardiaco e le prime manovre di rianimazione – spiega la direttrice Dei –. Sarà una sorta di breve ‘corso’ che, attraverso semplici istruzioni e simulazioni a opera dei sanitari della Asl dell’emergenza-urgenza e dei volontari delle associazioni coinvolte, punta a rendere le persone presenti in grado di agire in modo risolutivo per la salute di chi ha bisogno in quel momento, in attesa dell’arrivo del 118. Confidiamo quindi nella partecipazione di più persone possibili nell’interesse dell’intera comunità. Ringrazio il Comune di Castiglione e il sindaco Elena Nappi per l’ospitalità e la disponibilità, i professionisti della Asl che si sono dedicati all’evento, i cittadini e i turisti che saranno presenti, dimostrando di aver compreso l’importanza dell’iniziativa. Un grazie particolare a tutte le associazioni, parte integrante dell’evento, che sono a stretto contatto con la popolazione e rappresentano un potente ‘tramite’ per veicolare e diffondere maggiormente le conoscenze sul primo soccorso. La loro partecipazione è fondamentale, poiché portano con sé l’esperienza, la dedizione e la passione che sono indispensabili in situazioni di emergenza. Insieme, possiamo creare una comunità più sicura e pronta a rispondere alle sfide che la vita ci presenta.”

Soddisfatto il sindaco Nappi: “Siamo onorati che la Asl Toscana sud est abbia scelto Castiglione della Pescaia per questo importantissimo momento di sensibilizzazione e formazione, nel periodo dell’anno con maggior afflusso di presenze turistiche in cui, conseguentemente, con un numero così significativo di persone cresce la possibilità di malori. E’ dunque fondamentale sapere come comportarsi, non solo per non essere di intralcio, ma soprattutto per diventare utili in situazioni di emergenza. Il nostro è da anni un Comune cardioprotetto e la dimostrazione messa in campo oggi ribadisce la sensibilità nei confronti della tutela della salute in ogni circostanza”.