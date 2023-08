Ospedale San Giovanni di Dio, i ringraziamenti di una turista: “Mio figlio curato con amore”

Orbetello (Grosseto). Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente una lettera inviata alla nostra redazione da una turista straniera in vacanza all’Argentario, con la quale desidera “esprimere la mia ammirazione e la mia gratitudine per l’assistenza medica ricevuta da mio figlio all’ospedale di Orbetello. Il motivo per cui ho deciso di scrivervi è perché sia ​​io che mio figlio siamo stati trattati come una famiglia, con genuina gentilezza, cura e perfetta professionalità. Oggi è molto raro ricevere un tale livello di assistenza, pertanto si veda la lettera che ho scritto di seguito al direttore generale dell’ospedale di Orbetello”.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera:

“Cari direttore generale, direttore sanitario, dr. Destefano e tutto il team di ematologia.

Vi scrivo per esprimere la mia gratitudine e ammirazione per il vostro team ematologico e il vostro ospedale nel suo insieme.

Mio figlio di 19 anni, Mikhail, necessita di effettuare un salasso regolare.

Ci siamo rivolti al vostro primario di ematologia, dottor Luigi Destefano, che ha gentilmente accettato di aiutarci.

Siamo rimasti molto colpiti dal servizio professionale, amichevole ed efficiente fornito a mio figlio.

Mio figlio Mikhail ha detto che Paola (credo sia il nome dell’adorabile infermiera bionda che si è presa cura di mio figlio) è stata la migliore infermiera che abbia mai incontrato.

Il dottor Luigi Destefano ci ha fornito una consulenza molto utile, amichevole e incoraggiante.

L’ospedale è molto pulito, tranquillo e sembra molto moderno.

Siamo rimasti incredibilmente colpiti dal fatto che, dopo il salasso, il vostro staff abbia iniettato acqua nelle vene di mio figlio, cosa che non è mai stata fatta a Londra e che lo ha fatto sentire molto meglio dopo la procedura rispetto a quella effettuata a Londra.

Grazie mille per la brillante esperienza”.